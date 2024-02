Das Kunsthaus Graz präsentiert sein spannendes Programm für 2024

Veröffentlicht am 7. Februar 2024, 12:54 / ©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek

Die sieben Ausstellungsprojekte rücken gesellschaftspolitische Themen, insbesondere das Thema Arbeit, in den Fokus. Die erfolgreiche Reaktivierung von Sol LeWitt’s Wall wird fortgesetzt, während Künstlerinnen wie Renate Krammer, Alicja Kwade und Gabriela Golder mit ihren Interventionen das Experimentelle in den Mittelpunkt stellen.

„Poetics of Power“

Die Künstlerinnen Eva Egermann und Cordula Thym bringen mit „C-TV“ einen fiktiven TV-Sender ins Kunsthaus, der sich gegen gesellschaftliche Normen stellt. Die Ausstellung „24/7“ untersucht die verschiedenen Aspekte von Arbeit im Zeitalter des ständigen Zugangs und flexibler Arbeitszeiten. Azra Akšamija erforscht in „Sanctuary“ Schutzräume und die Bedeutung von Identität. Abschließend enthüllt die Ausstellung „Poetics of Power“ verborgene Machtmanifestationen in Symbolen, Gesten und Beziehungen.

Langjährige Kooperationen

Langjährige Kooperationen und ein umfangreiches Rahmen- und Vermittlungsprogramm, darunter Interventionen im Foyer und die Projektreihe Kellerkino, setzen die inhaltliche Verbindung zu den Ausstellungen fort. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Jahresschwerpunkt „Arbeit“ wird zudem durch das Museum für Geschichte in einer begleitenden Fotoausstellung „Alles Arbeit“ unterstützt. Inklusive Veranstaltungsformate und Kooperationen mit verschiedenen Institutionen unterstreichen das Bestreben, Kunsthaus Graz als inklusive und integrative Plattform zu etablieren.