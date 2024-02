Über Straße gelaufen: Junge Frau kollidiert mit „Bim“

Veröffentlicht am 7. Februar 2024, 13:25 / ©5 Minuten

Eine junge Frau lief über die Straße und kollidierte mit einer Straßenbahn, berichtet die Holding Graz. Der öffentliche Verkehr stand in diesem Bereich für rund eine Stunde still. Ein Schienenersatzverkehr wurde vorübergehend eingeführt. Auch ein Notarzt war vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen in Kürze.

UPDATE 13.30 Uhr

Medienberichten zufolge, befinden sich die Straßenbahnen wieder auf Schiene. Aktuell staut es sich jedoch noch ein wenig. Die junge Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In einer früheren Version wurde über eine verletztes Kind berichtet. Wie sich nun herausstellte, handelte es sich jedoch um eine junge Frau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 13:55 Uhr aktualisiert