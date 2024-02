„Es war eine Werbung“: Schlepper-Bande erhielt Auftrag über TikTok

Sie sollen in unterschiedlichen Konstellationen an Schleppereien im Rahmen einer kriminellen Organisation mitgewirkt haben In den meisten Fällen wurden von Budapest aus 20 bis 30 Menschen in einem Kastenwagen über die Grenze gebracht – wir haben berichtet. Die Angeklagten waren großteils geständig.

Schlepper ohne Führerschein unterwegs

Der 21-Jährige erzählte, dass er über TikTok zu dem Schlepper-Auftrag gekommen war. „Es war eine Werbung, dass sie Fahrer suchen“, erzählte er. Dann habe er über WhatsApp mit dem Auftraggeber telefoniert. „Das war ja sehr breit und professionell aufgezogen“, stellte die Richterin fest. Er sollte „Leute von Wien nach Deutschland bringen“ und dafür 3.000 Euro kassieren. Als er die Zivilstreife sah, habe er Panik bekommen: „Ich habe ja keinen Führerschein“, schilderte der Angeklagte. „Wenn Sie gerade elf Personen schleppen ist der fehlende Führerschein Ihr geringstes Problem“, meinte die Richterin.

„Ein einziges Mal“

Die Beschuldigten waren durchwegs geständig, bestritten aber alle, an einer kriminellen Organisation beteiligt gewesen zu sein. Die meisten wollen auch nur ein einziges Mal an einer Schlepperaktion beteiligt gewesen sein. Am Nachmittag wurde die Einvernahme der Beschuldigten fortgesetzt, außerdem waren Zeugen geladen. Ob es noch am Mittwoch zu einem Urteil kommt, war zunächst ungewiss. (APA/red. 7.2.24)