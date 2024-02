2 Mio. Euro: „Firmenbestatter“ an weiterer Kärntner Pleite beteiligt

Das Klagenfurter Unternehmen aus dem Baunebengewerbe „DIO Innenausbau und Immobilientreuhand GmbH“ ist insolvent. Das teilten der AKV und der KSV 1870 heute mit. Als Geschäftsführer fungiert der Wiener Hans Michael Pimperl.

Geschäftsführer bekannt als „Firmenbestatter“

Pimperl sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Der Kurier nannte Pimperl eine Art „Firmenbestatter“. Der Wiener Geschäftsmann war nämlich an zahlreichen Unternehmenspleiten beteiligt. Oft kam es zu Insolvenz nur sechs Monate nach Pimperls Einstieg. Auch am Klagenfurter Landesgericht ist sein Name bekannt. „Pimpers ist nicht zuletzt bereits bekannt, da über etliche seiner Gesellschaften Konkursanträge am Landesgericht Klagenfurt mangels Vermögen abgewiesen wurden“, so der AKV. Medienberichte zufolge hat Pimperl 118 aktive und 112 gelöschte Eintragungen im Firmenbuch.

An mehreren Klagenfurter Pleiten beteiligt

Der Wiener Unternehmer war 2022 auch an dem Konkurs der Klagenfurter GmbH „Capital Partners Services“ beteiligt, die sieben Millionen Euro Schulden vorzuweisen hatte. Bei der „Commodum Vermögensverwaltung GmbH“ in Klagenfurt wurde ebenfalls Konkurs angemeldet. Diese Gesellschaft ist an einer Immobilienfirma beteiligt, die 2022 insolvent wurde und 100 Millionen Euro Schulden hatte. Jetzt ist in Klagenfurt die „DIO Innenausbau und Immobilientreuhand GmbH“, gegründet 1990, an der Reihe.

Zwei Millionen Euro Passiva

Laut der beiden Kreditorenschutzverbände AKV und KSV 1870 belaufen sich die Passiva auf rund 2,2 Millionen Euro. Die Höhe der Aktiva sei noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind sieben Gläubiger betroffen. Ob auch Dienstnehmer betroffen sind, ist aktuell noch nicht bekannt. „Es wird weder angeführt, dass die Gesellschaft fortgeführt wird noch, ob ein Sanierungsplan beabsichtigt ist“, heißt es vom AKV.

Kuriose Hintergründe

Im Zusammenhang mit der aktuellen Insolvenz steht auch eine weitere Pleite. „Gesellschafterin ist zu 100 Prozent die bereits insolvente WT-Invest GesmbH, über dessen Vermögen im Feber 2023 am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet wurde und derzeit noch anhängig ist“, erklärt der AKV.

Forderungen können nicht eingebracht werden

„Als Ursachen der Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass ausstehende Forderungen aufgrund der insolventen WT-Invest GmbH uneinbringlich wurden und die nunmehrige Zahlungsunfähigkeit dadurch gegeben ist“, so der AKV. Aus dem Bericht des KSV 1870 geht hervor, dass die aushaftenden Forderungen sich auf rund 4 Millionen Euro belaufen.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 15:43 Uhr aktualisiert