Odyssee auf A2: LKW-Fahrer wusste nicht, wo er sich befindet

Zahlreiche Kärntner Feuerwehren mussten am Dienstagabend, dem 6. Feber, entlang der A2 Südautobahn nach einem brennenden LKW suchen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein berichtet, wusste der LKW-Fahrer nämlich nicht, wo er sich befindet.

Suche nach brennendem LKW

Zuerst wurden demnach also die Feuerwehren aus dem Bezirk Völkermarkt alarmiert, um die Raststätten abzufahren. „Da in diesem Abschnitt kein brennender LKW ausfindig gemacht werden konnte, wurden weitere Feuerwehren alarmiert“, heißt es aus Grafenstein. Alarmiert wurden gegen 19.45 Uhr neben Grafenstein die Feuerwehren Poggersdorf, Ebenthal und St. Georgen am Sandhof.

©FF Grafenstein ©FF Grafenstein

LKW-Fahrer konnte Brand eindämmen

„Der LKW konnte schließlich beim Rastplatz Grafenstein in Fahrtrichtung Wien ausfindig gemacht werden“, so die Florianis weiter. In der Zwischenzeit konnte der LKW-Fahrer den Brand bereits mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehren führten noch die Nachlöscharbeiten durch. „Im Anschluss wurde der Trailer kontrolliert und von der Zugmaschine abgekoppelt. Der LKW wurde an einem sicheren Platz abgestellt und einem Abschleppunternehmen übergeben.“