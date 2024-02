Weichen in Richtung Zukunft gestellt: Neue Verträge nun auf Schiene

Letzte Woche hat der Landtag Steiermark die neuen Verkehrsdiensteverträge mit den ÖBB und der GKB beschlossen und damit auch für die Zeit nach Eröffnung der Koralmbahn die Weichen gestellt. Am heutigen Mittwoch 7. Februar 2024 wurden die Verträge von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Landeshauptmann Christopher Drexler, Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, dem Vorstand der ÖBB-Personenverkehr Heinz Freunschlag und der GKB-Geschäftsführerin Barbara Kleinert präsentiert.

Insgesamt knapp zwei Milliarden Euro

Rund 1,3 Milliarden Euro sind für den Verkehrsdienstevertrag mit den ÖBB reserviert, wovon das Land Steiermark bzw. der Verkehrsverbund Steiermark Mittel von rund 355 Millionen Euro zur Verfügung stellen werden. Den restlichen Anteil finanziert der Bund. Aufgrund der neuen Vereinbarung kommt es auch zu einer großen Ausweitung der Angebotskilometer. So wird das Angebot auf den Strecken der ÖBB zwischen 2024 und 2033 von 7,3 Millionen auf 8 Millionen wachsen. „Wir haben in der Steiermark die Weichen in Richtung Zukunft gestellt: Wir sichern und verbessern die Verkehrsverbindungen in unserem Land auf die nächsten zehn Jahre. Dadurch wird der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr noch attraktiver, denn bessere Taktungen bedeuten ein verbessertes Angebot. Damit machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unseren gemeinsamen Anstrengungen für den Klimaschutz.“, so Drexler.

Weitere Verbesserungen in Aussicht

Bis zur Eröffnung der Koralmbahn bleibt der Leistungsumfang in etwa gleich – hinzu kommen die bereits präsentierten Verbesserungen auf der S8 und der S9 sowie Verlängerungen von Kursen von Bad Aussee in das Ennstal. Mit Inbetriebnahme der Koralmbahn wird sich ab 2025/2026 der Fahrplan, mit Ausnahme der steirischen Ostbahn und der Thermenbahn, grundlegend ändern. Dazu wurde bereits ein Zielfahrplan entwickelt. Beispiele sind ein Fernverkehrs-Stundentakt Wien-Graz-Villach, weitreichende Taktverbesserungen im Nahverkehr auf allen steirischen S-Bahn-Linien sowie stündliche Interregio-Leistungen etwa Bruck-Judenburg-Klagenfurt. Insgesamt werden alleine vier neue Interregio-Linien ab Dezember 2025 die Steiermark durchfahren.