Schwer verletzt: Bauer (61) stürzte drei Meter in die Tiefe

Der 61-Jährige wollte einen Heuballen in eine sogenannte Futterlucke bewegen und stürzte durch Unachtsamkeit in eine ungefähr drei Meter tiefe Stallung. Seine Frau kam unmittelbar nach dem Unfall in den Stall und entdeckte den 61-jährigen Verletzten am Boden liegend.

Landwirt ins Krankenhaus geflogen

Sie alarmierte sofort die Einsatzkräfte und leistete bis zum Eintreffen Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Der 61-Jährige dürfte sich Wirbelfrakturen zugezogen haben.