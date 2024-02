Glööckler, Presley und Co. in Wien: „Ein bisschen Märchen tut gut“

Der deutsche Designer Glööckler inszenierte sich bei einem „völkerverbindenden Sektempfang“ als Botschafter für die „Flamme des Friedens“. „Es ist wunderschön in Wien, ich wünschte, ich könnte länger bleiben“, schwärmte die Ex-Frau von Elvis Presley bei ihrer Pressekonferenz in der Lugner City. Auch Lugner war begeistert von seinem „starken“ Gast. „Sie macht alles, was man ihr sagt“, freute sich der Baumeister.

„Ich bin überwältigt“

Mit Lugner verstand sich Presley prächtig. „Er ist wundervoll und so hilfreich. Er hat mir bereits die Sehenswürdigkeiten hier gezeigt“, sagte die 78-Jährige. Selbst, dass ihr Gastgeber sie hartnäckig als „Priskilla“ bezeichnete, ließ sie ihm durchgehen. „Dann habe ich jetzt einen neuen Namen, ich mag ihn“, sagte Priscilla. Emotional wurde es bei der gut besuchten Autogrammstunde, zu der mehrere hundert Fans der Amerikanerin in die dicht gedrängte Lugner City gekommen waren. Nachdem Presley den „Radetzkymarsch“ der Deutschmeister-Kapelle dirigiert hatte, stiegen ihr angesichts des großen Zuspruchs Tränen in die Augen. „Ich bin überwältigt, ich danke euch allen“, sagte der Stargast.

Premiere für Heino

Der deutsche Schlagersänger Heino und der Comedian Oliver Pocher luden gemeinsam mit Gastgeber, dem deutschen Unternehmer Markus Deussl, zu einem Champagner-Empfang ins Hotel „Le Meridien“. „Den Opernball mit 85 Jahren noch richtig unsicher zu machen und zu tanzen, ist schwer“, sagte er zur APA. Für Heino ist es der erste Opernball. „Ich wollte immer mit meiner Frau Hannelore hierher kommen, aber leider hat uns der liebe Gott einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte der 85-Jährige. Seine Frau ist kürzlich verstorben.

Sekt-Empfang im Grand Hotel

Pocher freute sich auf den Ballabend mit Heino. „Wir sind beide als Single hier. Wir werden schauen, was der österreichische Markt so hergibt. Bei dem einen gibt es etwas zu erben, bei dem anderen einen Podcast“, sagte Pocher. Begleitet wird Pocher von seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Modezar Harald Glööckler lud am Mittwoch im Grand Hotel zu einem „völkerverbindenden Sekt-Empfang für den Frieden“. „Alle Events, wo über Frieden gesprochen wird, können dazu beitragen“, sagte Glööckler, der sich als Botschafter für die Organisation „Flamme des Friedens“ engagiert. Das gelte auch für den Opernball. „Das ist ein bisschen Märchen, und Märchen tun gut in der Realität“, so Glööckler. (APA/red. 7.2.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 17:33 Uhr aktualisiert