Batteriefirma brannte lichterloh: Das führte zum gefährlichen Großeinsatz

In der Firma werden Batterien produziert und gelagert. Der Mitarbeiter löste den Brandalarm aus und das Gebäude wurde umgehend evakuiert. Beim Eintreffen der verständigten Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Innerhalb kürzester Zeit entzündeten sich alle im Lager befindlichen Batterien und es kam in weiterer Folge zur Durchzündung.

Sieben Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren aus Wolfurt, Schwarzach, Buch, Lauterach, Dornbirn, Bregenz Stadt und die Betriebsfeuerwehr der ÖBB waren mit insgesamt 140 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile nicht gänzlich verhindern. Das betroffene Firmengebäude musste teilweise abgerissen werden. Insgesamt 15 Mitarbeitende des Roten Kreuzes betreuten die Mitarbeiter im Außenbereich. „Beim Brand wurde niemand verletzt“, gab die Polizei Vorarlberg bekannt.

Spurensicherung abgeschlossen – Weitere Ermittlungen laufen

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Vorarlberg haben die Spurensicherung nach dem Brand in Wolfurt abgeschlossen. „Die Erhebungen haben ergeben, dass das Feuer offensichtlich im Bereich einer Palette ausgebrochen ist. Auf dieser sind Akkuzellen, welche für die Entsorgung vorbereitet gewesen sind, gelagert worden“, heißt es von Seiten der Polizei. Es sind noch einige Befragungen von Zeugen ausstehend, die weitere Anhaltspunkte zur Brandursache geben können. Zudem werden die sichergestellten Materialien in den nächsten Tagen kriminaltechnisch untersucht.