Mit Sonderquote: Mehr Studienplätze für Kärntner Medizinstudenten

An den heimischen öffentlichen Unis stehen bekanntlich nur 1.850 Studienplätze zur Verfügung – und das bei rund 15.000 jährlichen Anmeldungen. Für die potenziellen Kärntner Medizinstudenten gibt es heuer ein „kleines Zuckerl“. Durch die Einführung einer Sonderquote können die Bundesländer von einer gewissen Anzahl an Studienplätze Gebrauch machen.

So profitieren Medizinstudenten

Potenzielle Medizinstudenten profitieren davon doppelt: Einerseits steigen die Chancen auf einen Studienplatz mit einer intensiven Vorbereitung (etwa voller Zugang zur Lernplattform medbuddy.one und viertägiger Kurs von MedBuddy), andererseits erhält man ab dem ersten Studientag ein monatliches Einkommen und vereinbart, dass man nach dem Studium einen gesicherten Job in Kärnten annimmt.

Zur Anmeldung Interessierte wenden sich mit einem kurzen Motivationsschreiben inklusive Lebenslauf an die [email protected]. Die Anmeldefrist endet am 18. Feber.

Vorbereitungen für Aufnahmetest

Auch für den kostenlosen Vorbereitungskurs für das Aufnahmeverfahren an öffentlichen MedUnis ist die Anmeldung noch möglich. „Je besser meine Vorbereitung für den Test ist, desto höher sind natürlich meine Chancen, einen Studienlatz zu bekommen“, appelliert die Gesundheitsreferentin LR.in Beate Prettner. Er findet am 24. und 25. Feber im Lakesidespitz in Klagenfurt statt. Am 25. Mai gibt es dazu noch eine Testsimulation. „Ich kann wirklich nur allen jungen Menschen, die sich dem Aufnahmeverfahren im Sommer stellen wollen, empfehlen, an unserem Kurs teilzunehmen“, sagt Prettner.

Mehr Infos Infos und Anmeldung auf der Homepage des Kärntner Gesundheitsfonds unter https://event.medservicestelle.at/vorbereitungskurs

Kritik an Bund

„2013 haben wir in Kärnten den kostenlosen Vorbereitungskurs für das Aufnahmeverfahren zum Medizinstudium ins Leben gerufen. Genauso lange appellieren wir an die Bundesregierung, die Zugangsbeschränkung zum Medizinstudium aufzuheben oder zumindest zu lockern. Obgleich sich die Situation jedes Jahr verschärft, bleibt die Bundesregierung de facto untätig“, kritisiert die Kärntner Gesundheitsreferentin.