PKW gegen Auto geprallt: Zwei Personen verletzt

Veröffentlicht am 7. Februar 2024, 19:57 / ©Panumas-stock.adobe.com

Zwei Autos kollidierten auf der L374 Muttendorferstraße in Lannach. Auch ein Rettungswagen des Roten Kreuz, der Notarzt sowie die Polizei eilten zur Unfallstelle. „Da sich der Unfall jedoch nicht wie zuerst angenommen im Gemeindegebiet Lannach befand sondern bereits in Dobl, wurde durch den Einsatzleiter die Freiwillige Feuerwehr Dobl nachalarmiert“, erklärten die Florianis in einem Einsatzbericht.

Verletzte vom Notarzt versorgt

Bis zum Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Dobl sicherten die Kräfte aus Lannach die Einsatzstelle ab und kümmerte sich um den Brandschutz. In der Zwischenzeit kümmerte sich das Rotes Kreuz und Notarzt um die zwei Verletzten. Nach dem Eintreffen der Florianis aus Dobl wurde die Einsatzleitung übergeben. Die Feuerwehrleute aus Lannach konnte somit wieder in ihr Rüsthaus einrücken. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die freiwillige Feuerwehr Dobl war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Insgesamt standen 32 Kräfte mit sechs Autos von zwei Feuerwehren im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 20:21 Uhr aktualisiert