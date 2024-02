Dichte Wolken, Regen und Sonne: So wird der Donnerstag in Österreich

In der Nordhälfte Österreichs halten sich am Donnerstag dichte Wolken. Hin und wieder kann es auch leicht regnen. Am Nachmittag lässt der Regen aber großteils schon wieder nach. Die Schneefallgrenze steigt wieder auf 1.500 bis 2.000 Meter an. Südlich des Alpenhauptkammes bleibt es trocken und der Sonnenschein überwiegt. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, in höheren Lagen nördlich der Donau lebt er etwas mehr auf“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Tageshöchstwerte klettern auf 7 bis 15 Grad. Auch der Morgen startet ziemlich warm mit Temperaturen zwischen -1 und +9 Grad.