Viel Sonne im Süden: Dieses Wetter begleitet uns am Donnerstag

Am Donnerstag wird es im Oberen Murtal, im Mürztal sowie im Süden und Osten des Landes sehr sonnig. Im Norden regnet es am Vormittag noch etwas. Gegen Mittag scheint aber auch hier vereinzelt die Sonne. Am Nachmittag ziehen jedoch vermehrt wieder Wolken auf. „Bei schwachem bis mäßigem Wind aus westlichen Richtungen erreicht die Temperatur Höchstwerte zwischen 8 und 15 Grad“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Am mildesten wird es vom Grazer Becken bis ins Vulkanland.