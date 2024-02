Als Bewohner nach Hause kamen, fehlte von Goldschmuck jede Spur

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 06:19

Zu einem Einbruch in Feldkirchen kam es zwischen Dienstag und Mittwoch. In einer Wohnung wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Goldschmuck gestohlen. Aus der zweiten Wohnung wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts gestohlen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Spurensicherung wurde am Tatort durchgeführt.