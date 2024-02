Nach schweren Unwettern: Schutzausrüstungen für 900 Waldbauern

Die Unwetterstürme im Vorjahr haben in Kärntens Wäldern hohen Schaden angerichtet. Insgesamt fielen rund 1,9 Millionen Festmeter Sturmholz an, die so rasch wie möglich aufgearbeitet werden mussten. „Leider birgt vor allem die Aufarbeitung von Schadhölzern hohe Risiken, weshalb hier besonders auf die Arbeitssicherheit geachtet werden muss. Mir war es daher wichtig, den Waldbauern rasch und unbürokratisch bei der Anschaffung adäquater Schutzausrüstung finanziell zu helfen, um damit das Unfallrisiko zu minimieren“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der nach den heftigen Stürmen im Sommer 2023 eine entsprechende Förderinitiative gestartet hat.

150.000-Euro-Förderung

Die Aktion war sehr erfolgreich: Insgesamt haben 900 Forstwirte die Unterstützung in Anspruch genommen, ca. 150.000 Euro an Fördermitteln konnten über das Forstreferat ausgezahlt werden. Vor allem in Oberkärnten sowie in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt war die Nachfrage besonders groß. Gefördert wurden der Kauf von Schnittschutzhosen, Forstjacken, Schnittschutzschuhen, Forsthelmen und Erste-Hilfe-Paketen.