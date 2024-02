Klagenfurter Segler steigen auf: „Es gibt gute Tage, aber auch Rückschläge“

„Ich durfte bereits die letzten Jahre in den Weltcup schnuppern“, erzählt Rosa Donner. „Der Fokus lag aber immer bei den Junioren U21 bzw. U23 Bewerben. Ich wurde auch 2022 Junioren-Weltmeisterin sowie Vizeeuropameisterin in der 470 mixed Klasse. Da Niki allerdings im Jahr 2000 geboren ist werden wir heuer nur mehr im Profibereich segeln.“

Gute Tage, aber auch Rückschläge

Das Duo hat sich über den Winter intensiv auf die neue Herausforderung vorbereitet. Vier Trainingsblocks haben Rosa und Niklas gemeinsam mit Lara Vadlau und Lukas Mähr auf Lanzarote absolviert. „Wir hatten gute Tage und leider auch immer wieder Rückschläge. So ist es, wenn man an seinem Lebenstraum professionell arbeitet. Unser Ziel ist es, die Abläufe so zu automatisieren, dass wir keine Fehler mehr machen können – faktisch blindes Verständnis am und um unseren 470er“, analysiert Rosa „Wir haben zwar schon sehr guten Speed, müssen aber noch viel an der Synchronisation der Manöver arbeiten. Wir sind klar im Aufwind und die Wintercamps auf Lanzarote waren sehr wertvoll für uns.“

Weitere Pläne

2024 sind die Olympischen Spiele in Paris – gesegelt wird in Marseille. So haben die Österreichischen National-SeglerInnen im ersten Halbjahr ein dichtes Programm. Von 24. Feber bis 3. März startet die 470 Weltmeisterschaft in Palma de Mallorca, danach folgt ebenfalls in Palma – der erste Weltcup – die traditionsreiche „Trofeo Princesa Sofia“. „Vom 20. bis 27. April segeln wir voraussichtlich beim Weltcup in Hyeres und übersiedeln im Anschluss nach Cannes zur 470 Europameisterschaft, die vom 4. bis 12. Mai stattfindet. Vor den Olympischen Spielen werden wir hauptsächlich in Marseille trainieren und unsere Teamkollegen Lara Vadlau und Luki Mähr bei der Vorbereitung unterstützen. Mir wird also nicht langweilig – ganz im Gegenteil es ist viel zu tun und es fühlt sich gut an“, strahlt Rosa Donner.