Faschingsumzug in Villach: „Was, wenn es regnet?“

Am Samstag, den 10. Februar 2024 wird ein buntes Treiben in der Villacher Innenstadt erwartet. Was aber geschieht, wenn es regnet? Diese Frage stellen sich mehrere LeserInnen aus Kärnten und haben diesbezüglich bei uns nachgefragt. Könnte das Wetter dem Fasching einen Strich durch die Rechnung machen? Wir haben uns für euch erkundigt, was denn aus dem traditionellen Faschingsumzug wird, sollte das Wetter nicht mitspielen.

Keine Absage

„Laut letzten Informationen der ZAMG wird der Regen nicht so dramatisch ausfallen, wir holen uns laufend Informationen ein“, so die Antwort des Veranstalters auf Anfrage von 5 Minuten. Der Organisator darf Entwarnung geben: „Der Umzug wird nicht abgesagt“, so die frohe Kunde, dass auch das Wetter dem großen „LEI LEI“ nicht im Weg stehen wird. „Die Aufbauarbeiten haben bereits begonnen und auch die einzelnen Wirte und Standbetreiber sind natürlich mit ihren Vorbereitungen fast fertig“, so der Status Quo.

Gute Stimmung und viele Besucher erwartet

„Der Umzug ist eine Freiluftveranstaltung, wir hatten in den letzten Jahren immer Glück mit dem Wetter. Wir hoffen, dass wir trotz leichtem Regen viele Besucher beim Umzug und dem bunten Treiben in der Innenstadt begrüßen dürfen. Das Wetter können wir Gott sei Dank noch nicht beeinflussen“, so hofft die Villacher Faschingsgilde auch im Falle von Regen auf gute Stimmung und zahlreiche Besucher.

Anmerkung: In einer ursprünglichen Version wurde fälschlicherweise der Faschingsdienstag angeführt. Der Umzug findet am Samstag, den 10. Februar statt. Der Artikel wurde aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2024 um 12:44 Uhr aktualisiert