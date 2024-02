„Faschingsscherz“: Steirer bestahl Polizisten während eines Einsatzes

Ermittlungen führten Polizisten nun zu einem 51-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz. Der Mann war am vergangenen Sonntag (4. Februar 2024) selbst Gast des Faschingsumzuges in St. Veit am Vogau. Als mehrere Streifen gegen 20 Uhr zu einem Raufhandel mit mehreren Verletzten gerufen worden waren, machte sich der 51-Jährige am unversperrten Streifenwagen der Beamten zu schaffen. Dabei entnahm er zwei ballistische Schutzhelme sowie einen Alkomaten aus dem Kofferraum des Einsatzfahrzeuges. Die Ausrüstungsgegenstände nahm er schließlich mit nach Hause.

Umfassend geständig

Erst am nächsten Tag erstattete der 51-Jährige selbst Anzeige bei der Polizei. Dabei gab er jedoch an, dass er die Ausrüstungsgegenstände bei sich zu Hause am Grundstück aufgefunden hätte und diese dort offenbar von einem Unbekannten abgelegt worden waren. Polizeiliche Ermittlungen brachten nun den 51-Jährigen selbst ins Visier der Ermittler. Bei seiner heute erfolgten Einvernahme zeigte sich der Mann letztlich umfassend geständig und reumütig.

„Faschingsscherz“

Er sei zum Zeitpunkt der Tat betrunken gewesen und hätte die Folgen nicht bedacht. Der Südsteirer entschuldigte sich bei den betroffenen Beamten und gab an, dass es sich lediglich um einen „Faschingsscherz“ gehandelt haben soll. Nun wird der 51-Jährige an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2024 um 13:47 Uhr aktualisiert