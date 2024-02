Über 300.000 Euro: Diese Österreicher haben jetzt so richtig abgesahnt

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 14:40 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Am Mittwoch gab es keinen Lotto Sechser, und somit geht es bei der nächsten Ziehung, die wiederum eine Bonus-Ziehung ist und demnach bereits am Freitag stattfindet, um rund 1,3 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Gewinne in Kärnten und der Steiermark

Drei Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 30.000 Euro. Zwei Gewinne wurden in der Steiermark erzielt, einmal war Kärnten erfolgreich. Alle drei Gewinne wurden per Normalschein erzielt.

LottoPlus-Sechser in Oberösterreich

Bei LottoPlus gelang es einem Oberösterreicher, einen Sechser zu erzielen. Er war im ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein angekreuzt und brachte einen Gewinn von rund 211.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Freitag bei der Bonus-Ziehung geht es um rund 150.000 Euro.

„Nein“ beim Joker führte zu Riesenverlust

Beim Joker blieb zum dritten Mal in Folge ein Gewinn im ersten Rang aus. Diesmal hätte es zwar einen in Wien abgegebenen Wettschein mit der richtigen Joker-Zahl gegeben, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt. Damit geht es am Freitag um einen Dreifachjackpot mit rund 900.000 Euro.