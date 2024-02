Schwer verletzt: Grazer (74) auf Schutzweg von Klein-LKW erfasst

Gegen 9.10 Uhr wollte ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg mit einem Klein-Lkw aus der Petrifelderstraße kommend nach rechts in die St.-Peter-Hauptstraße einbiegen. Er hatte dabei an seiner Ampel Grünlicht. Zur selben Zeit überquerte ein 74-Jähriger aus Graz am dortigen Schutzweg die St.-Peter-Hauptstraße in Richtung Südwesten. Auch er hatte an der Ampel Grünlicht, berichtet die Polizei.

75-Jährige bei Kollision schwer verletzt

Der 24-Jährige dürfte den Fußgänger zu spät bemerkt haben und konnte trotz sofortiger Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 74-Jährige wurde zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.