Nach Debakel bei Wohnungsvergabe: Strengeres Regelwerk gefordert

Wie berichtet, kam in einem Bericht des Kärntner Landesrechnungshofes ans Licht, dass sowohl einem städtischen Mitarbeiter als auch dem Sohn des damals zuständigen Wohnungsreferenten Alois Dolinar (Team Kärnten) Genossenschaftswohnungen von der Stadt zugewiesen wurden, obwohl sie noch gar nicht an der Reihe gewesen wären – mehr dazu hier. Aus diesem Grund fordert Gemeinderat und NEOS-Chef Janos Juvan nun eine umfassende Anpassung des Vergabe- und Compliance-Regelwerks bei Klagenfurt Wohnen. Einen entsprechenden Antrag bringt er in der heutigen Gemeinderatssitzung ein.