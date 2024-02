Klagenfurts neuer Vizebürgermeister wurde angelobt

Alexander Kastner (Team Kärnten) folgt auf den bisherigen Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten). Dieser war wegen der Vergabe einer städtischen Wohnung an seinen Sohn, bei der er als Vizebürgermeister auch mitgestimmt hatte, zurückgetreten – wir haben berichtet. Kastner gilt als „Wunschkandidat“ von Parteichef Gerhard Köfer. Er wird die Referate Wohnen, Klima- und Umweltschutz, Energie sowie europäische Angelegenheiten verantworten.

Dolinar bleibt in der Klagenfurter Stadtpolitik

Dolinar bleibt trotz der Vorgänge rund um die Wohnungsvergabe in der Klagenfurter Stadtpolitik und wird Gemeinderat für das Team Kärnten. Er hatte die Vorwürfe zurückgewiesen: Den Akt habe ein Mitarbeiter zu verantworten, er selbst habe von der Wohnungsvergabe an seinen Sohn nichts gewusst. Erst im Stadtsenat habe er bemerkt, dass der Name seines Sohnes auf dem Akt stand – allerdings erst, nachdem der Antrag beschlossen worden war. Er übernehme aber die „Letztverantwortung“, er hätte im Stadtsenat wegen Befangenheit nicht mitstimmen dürfen, so Dolinar.

Dolinars Sohn bekommt jetzt Mandat

Mit dem Wechsel im Stadtsenat gibt es auch ein Sesselrücken im Gemeinderat. Neben Alois Dolinar bekommt dessen Sohn Matjaz Dolinar ein Mandat – jener Sohn, der schon die Gemeindewohnung erhalten hatte. Die bisherigen Gemeinderäte Manuela Sattlegger und Johann Feodorow scheiden aus. (APA / red. 08.02.2024)