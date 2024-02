Einsatz: Großflächiger Wiesenbrand in Straßburg

Am Donnerstagvormittag ertönte die Sirene in der Gemeinde Straßburg. Die Freiwilligen Feuerwehren Straßburg, St. Georgen / Straßburg, Gurk, Weitensfeld und Micheldorf wurden zu einem großflächigen Wiesenbrand in der Ortschaft Schmaritzen alarmiert. Zirka ein Hektar stand bereits in Flammen. „Unter teilweise schwerem Atemschutz und mittels mehreren Angriffsleitungen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Haus und den Wald verhindert werden“, teilten die Florianis mit.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Wasserversorgung wurde durch einen naheliegenden Teich sichergestellt. Zur Lageerkundung wurde zudem der Polizeihubschrauber „Libelle“ eingesetzt. Nach zirka vier Stunden konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehren sind mittlerweile wieder eingerückt.