Villacher Tankstelle steht zum Verkauf

1.470 Quadratmeter groß, voll ausgestattet und schlüsselfertig: Aktuell wirbt das Maklerbüro „K&P Immobilien“ mit einer Villacher Tankstelle, welche fix und fertig zur Übernahme bereitsteht. „Sie bietet eine seltene Gelegenheit für erfahrene Unternehmer und Investoren mit Interesse am Automobilsektor“, heißt es in der Ausschreibung und: „Die Tankstelle befindet sich in einem Gebiet, in dem ein neues Stadtviertel entstehen soll.“ Denn unmittelbar angrenzend plant die Stadt Villach – wie berichtet – das neue Stadtviertel beim Westbahnhof.

Waschanlagen, Autostaubsauger und Co.

Die Tankstelle verfügt über vier Waschanlagen, eine vollautomatische Waschstraße, acht Autostaubsauger-Anlagen, vier multifunktionale Zapfsäulen mit Zahlungsautomaten sowie vier 20.000 Liter Kraftstofftanks. Das Gebäude selbst hat eine Verkaufsfläche von zirka 62 Quadratmetern. Hinzu komme das zusätzlich gepachtete Grundstück von etwa 1.304 Quadratmetern. Interessierte Investoren seien herzlich eingeladen, das Maklerbüro für weitere Details zu kontaktieren. Der Kaufpreis selbst werde nämlich nur auf Anfrage verraten.