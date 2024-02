Kollision auf der Piste: Snowboarder verletzt, Skifahrer unversehrt

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 18:00 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Mader, Ringler

Am heutigen Donnerstag, dem 8. Feber, gegen 11.50 Uhr, fuhren ein 65-jähriger Snowboarder aus dem Burgenland, Bezirk Neusiedl am See, und ein 71-jähriger Skifahrer aus der Steiermark, Bezirk Weiz, im Schigebiet Nassfeld/Hermagor auf der Trogkofelabfahrt talwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im letzten Steilhang zu einer Kollision der beiden Wintersportler, wodurch beide zu Sturz kamen.

Snowboarder verletzt

Der 65-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Skidoo zur Talstation der Trogkofelbahn verbracht und in weiterer Folge mit dem Auto nach Sonnleiten an die dort eingetroffene Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben. Der 71-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.