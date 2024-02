Schistars von morgen kämpfen im März um Medaillen 

Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer mit den Nachwuchs-Wintersportlern.

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 18:31 / ©LPD Kärnten/Just

Die United Winter Games versprechen nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch ein Wochenende der Gemeinschaft und des Miteinanders zu werden. Die Ski- und Snowboardbewerbe werden am Hrastalift in Feistritz an der Gail und dem Dreiländereck ausgerichtet. Antreten werden auch Athleten aus der Schweiz, Deutschland und China.

Erstauflage der United Winter World Games in Kärnten

„Wir freuen uns, dass die Erstauflage der United Winter World Games in Kärnten stattfindet. Die Region rund um das Dreiländereck ist mit der Vision, die Länder und ihre Menschen grenzüberschreitend einander näherzubringen, der perfekte Austragungsort“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und dankt den lokalen Sportvereinen und den vielen Ehrenamtlichen, die für die Austragung der Wettkämpfe verantwortlich sind. Auch Projektleiter Christian Hawlik dankt der Skiläufervereinigung Villach, dem SC Oisternig und dem Skiclub Arnoldstein für die Unterstützung bei den Wettkämpfen. „Gemeinsam freuen wir uns auf ein feines Skifest mit internationalem Flair.“

Kinder und Jugendliche aus vier Ländern dabei

Landessportdirektor Arno Arthofer ist ebenfalls überzeugt, dass sich die Winter World Games als internationale Sportveranstaltung etablieren werden. „Ein erster Schritt ist gemacht und wir stehen hinter der Veranstaltung, die Wintersportlerinnen und Wintersportler aus Kärnten und anderen Ländern zusammenbringt. Die Erfahrungen und Eindrücke, welche die Kinder und Jugendlichen an diesem Wochenende machen, werden sie nie vergessen“.