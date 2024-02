Saison-Aus für Ski-Star Daniel Hemetsberger

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 19:10 / ©5 Minuten

Die Knieprobleme dürften schon einige Zeit anhalten. Eine MRT-Untersuchung ergab jetzt, dass eine Arthroskopie im rechten Knie unumgänglich ist. Für den Skirennläufer Daniel Hemetsberger bedeutet das, das vorzeitige Saison-Ende. Der Eingriff wird kommende Woche in Hochrum, Tirol, durchgeführt. Der Knorpel und der Meniskus werden laut dem ÖSV dabei behandelt.

Für kommende Saison hoffentlich wieder fit

„Ich habe zwei Trainigstage in Saalbach absolviert, aber am zweiten Tag einsehen müssen, dass es nicht geht. Die einzige Option ist der Eingriff und dadurch erhoffe ich mir wieder schmerzfrei zu sein. Aufgeben ist keine Option für mich und ich werde alles geben, um kommende Saison wieder fit auf Skiern zu stehen,“ so Hemetsberger über sein frühzeitiges Saisonende.