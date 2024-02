Ende von Veldener Kult-Disco? „BULL“ steht zum Verkauf

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 19:11 / ©Google Maps

Red Bull Bar, RICKIS DANCING, RED BULL, CRAZY BULL und schließlich einfach nur noch BULL: Das Lokal in der Klagenfurter Straße in Velden am Wörthersee galt als Geheimtipp, sowohl bei den Einheimischen, als auch bei den Gästen. Im September 2023 fasste der ehemalige Betreiber Thomas Jahrmann allerdings den wehen Entschluss, die Diskothek zu schließen – wir haben berichtet. Nun steht das beliebte Nachtlokal zum Verkauf und wartet auf einen Interessenten, der bereit ist die 50-jährige Geschichte fortzuführen.

Kult-Disco steht zum Verkauf

„Die Disco liegt direkt an der Hauptstraße in Velden, nur wenige hundert Meter vom Zentrum entfernt“, wirbt das Maklerbüro „Eberhard Immobilien“ aktuell für die 170 Quadratmeter große Gastrofläche samt Lagerraum, kleinem Getränkekeller und zwölf Parkplätzen. Gesucht wird „ein junger, dynamischer Durchstarter“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2024 um 19:18 Uhr aktualisiert