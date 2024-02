Dieser Streaming-Anbieter dreht jetzt an der Preis-Schraube

Disney Plus

Veröffentlicht am 8. Februar 2024

Statt 8,99 kostet das Monatsabo jetzt 10,99 Euro. Die gleiche Erhöhung spiegelt sich auch beim Jahresabo wider: Statt 89,90 sind jetzt 109,90 Euro zu blechen. Die Rede ist hier vom Streaming-Anbieter „Disney Plus“.

Erhöhung für Neukunden

Dass Neukunden, um Micky Maus & Co. sehen zu können, diesen Preis zahlen müssen, ist ja bereits länger bekannt. Auch 5 Minuten berichtete. Das Abo für 10,99 bzw. 109,90 Euro war für alle gültig, die sich nach dem 1. November 2023 bei Disney Plus registriert haben. Die letzte Erhöhung gab es bei Disney Plus Ende 2021. Da wurden die Preise der Abos von 6,99 bzw. 69,90 Euro auf 8,99 bzw. 89,90 Euro angehoben.

Jetzt auch Bestandskunden betroffen

Bestandskunden wurden verschont – bis jetzt. Drei Monate nach der Erhöhung für Neukunden muss auch ein Großteil der Bestandskunden mehr zahlen. Der neue Preis ist demnach auch für all jene gültig, die schon länger beim Streaming-Anbieter rund um Micky Maus & Co. angemeldet sind. Laufende Jahresabos bekommen die Anhebung erst bei Ablauf des Jahres zu spüren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2024 um 20:12 Uhr aktualisiert