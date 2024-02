Schirme blieben ineinander hängen: Paragleiter schwer verletzt

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 20:18 / ©5 Minuten

Gegen 15 Uhr unternahmen ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Murtal und ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Leoben unabhängig voneinander einen Paragleitflug vom Abflugplatz „Himmelbauer Wiese“ zum Landeplatz. Kurz vor der Landung seien, die beiden beinahe miteinander kollidiert, ehe sich der 44-Jährige mit dem Gleitschirm wegdrehte und mit seinen Füßen am Boden aufsetzte.

Zu Boden gefallen

Als sich der 64-Jährige noch in etwa zwei Metern Höhe befand, dürfte sein Gleitschirm in dem des 44-Jährigen hängengeblieben sein. Der 64-Jährige sei in weiterer Folge zu Boden gefallen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Murtal, Standort Judenburg gebracht. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen.