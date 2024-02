Cool! Grazer Shoppingcenter wurde zum Drehort für „Shopping Queen“

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 20:33 / ©Citypark

Kürzlich hat sich der CITYPARK in einen Fashion-Hotspot verwandelt, als das beliebte „Shopping Queen“-Team zu Gast war, um ein einzigartiges Pärchen-Special zu drehen. Unter dem Dach des Einkaufszentrums wurden nicht nur stilvolle Outfit-Entdeckungen gemacht, sondern es gab auch herzerwärmende Momente mit einem tierischen Begleiter. Für das Pärchen Harald und Tamara Bausch und die Hündin Mika war der Drehtag ein unvergessliches Erlebnis.

Ausstrahlung am Faschingsdienstag

Die Ausstrahlung des „Shopping Queen“ Pärchen-Specials ist am Faschingsdienstag, den 13. Februar, um 15 Uhr auf Vox. „Der CITYPARK Graz ist stolz darauf, das einzige Shoppingcenter in Graz zu sein, das dieses aufregende Event präsentieren darf“, heißt es in der Aussendung.

Tolle Erfahrung

„Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch intern war die Zusammenarbeit mit der ‚Shopping Queen‘-Crew eine tolle Erfahrung für das CITYPARK-Team und unsere Shoppartner. Das Flair unseres Einkaufszentrums kam perfekt zur Geltung, und wir freuen uns sehr auf die Ausstrahlung,“ freut sich Center-Manager Waldemar Zelinka.