Schüsse auf Einbrecher: Notwehr-Ermittlungen sorgen für Aufregung

Es ist Mittwoch und mitten in der Nacht sind Geräusche zu hören. Plötzlich bellt auch der Hund laut. Der 71-jährige Hausbesitzer und seine 50-jährige Ehefrau werden wach. Als die Frau nach unten geht, wird sie von drei Einbrechern überrascht. Einer der Eindringlinge attackiert sie mit einem metallenen Gegenstand und schlägt sie zu Boden.

Schüsse abgefeuert

Der 71-Jährige kommt ihr zu Hilfe, auch er wird angegriffen. Der Pensionist gibt daraufhin drei Schüsse ab – 5 Minuten berichtete. Er trifft einen der Einbrecher. Dieser will noch flüchten, bleibt aber im Garten liegen. Der Verletzte wird ins Krankenhaus eingeliefert, die Festnahme gegen ihn wurde seitens der Beamten ausgesprochen. Heute soll er befragt werden. Seine Komplizen befinden sich auf der Flucht. Auch die Ehefrau musste wegen ihrer Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

War es Notwehr?

Dieser Vorfall zieht nun Ermittlungen mit sich. Insbesondere die Umstände der Schussabgabe werden von den Beamten überprüft. War Notwehr gegeben? Diese Frage steht im Zentrum der Ermittlungen – mehr dazu hier. Wird das Gegenteil bewiesen, dann könnten für den Pensionisten rechtliche Konsequenzen folgen.

Ermittlungen sorgen für Aufregung

Indes sorgen die Ermittlungen über die Notwehr für Aufregung unter den 5 Minuten-Lesern. „Nun sieht es fast so aus, als dürfte man sein Eigentum und Leben in den eigenen vier Wänden nicht verteidigt“, ist ein Leser der Meinung, die er in einem Facebook-Kommentar teilt. Diese Ansicht teilen viele. „Was muss denn da geprüft werden?“, fragen sich viele. Stattdessen solle gefragt werden, „warum man so brutal vorgehen muss, und die Frau niederschlägt.“ Und nicht, „ob man sich wehren darf.“

„Wäre niemand eingebrochen, wäre niemand verletzt“

Die Empörung ist groß unter der Leserschaft. Was ist, wenn die Notwehr nicht belegt werden kann? „Na vielleicht bekommt der arme Einbrecher auch noch Schmerzensgeld und eine Entschädigung für ‚Verdienst-Entfall‘. Obendrein noch eine teure Reha auf Kosten der Steuerzahler“, zeigt sich ein anderer Facebook-Nutzer entsetzt. Auch wird eine Änderung im Gesetz gefordert: „Wäre niemand eingebrochen, wäre auch niemand verletzt. Man sollte endlich die Gesetze nachschärfen, damit sich unschuldige Menschen im Notfall wehren können.“ Viele der Leser sind sich einig: „Für mich war es eindeutig Notwehr.“

„Man kann nicht einfach schießen“

Aus einigen Kommentaren, geht hervor, dass die Meinung zum „gerechtfertigten“ Schusswaffengebrauch nicht geteilt wird. „Man kann und darf nicht einfach wild um sich schießen, nur weil einem vielleicht etwas geklaut wird“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer User stellt klar: „Erstens gibt es bei mir nichts zu rauben, zweitens besitze ich keinerlei Waffen und drittens würde ich niemals auf einen Menschen schießen!“ Wobei sich aber alle einig sind: Sie wünschen der Ehefrau und dem Mann gute Besserung und dass sie sich vom Schock erholen mögen.

Notwehr ist nicht rechtswidrig

Zur Aufklärung: Grundsätzlich wird jeder Verstoß gegen die Strafgesetze untersucht. Bei den Ermittlungen wegen der Notwehr, geht es nur darum, diese zu be- oder widerlegen. Dafür wird eben der gesamte Sachverhalt geprüft. „Verstöße gegen die Strafgesetze sind grundsätzlich rechtswidrig. Nicht rechtswidrig handelt aber, wer in Notwehr handelt. Notwehr ist eine Verteidigungshandlung, die notwendig ist, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff abzuwehren. Diese Handlung darf nicht unangemessen sein“, so die Erklärung des Ministeriums.

Strafgesetzbuch, Paragraf 3: Notwehr (1) Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der Verteidigung bedient, die notwendig ist, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen von sich oder einem anderen abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht gerechtfertigt, wenn es offensichtlich ist, dass dem Angegriffenen bloß ein geringer Nachteil droht und die Verteidigung, insbesondere wegen der Schwere der zur Abwehr nötigen Beeinträchtigung des Angreifers, unangemessen ist. (2) Wer das gerechtfertigte Maß der Verteidigung überschreitet oder sich einer offensichtlich unangemessenen Verteidigung (Abs. 1) bedient, ist, wenn dies lediglich aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken geschieht, nur strafbar, wenn die Überschreitung auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Handlung mit Strafe bedroht ist. Quelle: Strafgesetzbuch

Wann ist die Handlung unangemessen?

Wann aber ist so eine Handlung unangemessen? Laut der Plattform Strafrecht24 ist es keine Notwehr, „wenn der Angegriffene es unterlässt, der Situation auszuweichen, obwohl es ihm möglich gewesen wäre. Ferner zählt es auch nicht als Notwehr, wenn der Angegriffene die Situation selbst provoziert hat.“ Bei dem Angriff muss es sich zudem um einen aktiven, rechtswidrigen Angriff auf den Menschen oder auf einem anderen schützenswertem Rechtsgut handeln. „Neben einer solchen Situation braucht es zudem auch eine entsprechende Notwehrhandlung, die im Verhältnis zur Gefahr stehen muss, sowie den sogenannten Verteidigungswillen“, heißt es auf der Plattform. Die Notwehr müsse sich außerdem „immer auf eine notwendige Verteidigung beschränken.“