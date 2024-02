23 bestÃ¤tigte MasernfÃ¤lle im Tiroler Unterland

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 21:08 / ©Montage: AdobeStock_22375895/pixabay

Nach weiteren labortechnischen Untersuchungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand aktuell insgesamt 23 Masernfälle im Tiroler Unterland bestätigt. Zudem hat sich nach aktuellem Kenntnisstand eine an Masern erkrankte Person– unwissend über die Erkrankung – während dem ansteckungsfähigen Zeitraum am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Februar, bei einem Hallenfußballturnier in der Sporthalle Wörgl (Doktor-Franz-Stumpf-Straße 4) aufgehalten, informiert das Land Tirol.

Impfstatus prüfen

„Dahingehend werden auch einmal mehr Besucher und Teilnehmer dafür sensibilisiert, ihren Impfstatus auf zwei Masern-Impfungen zu prüfen (im Impfpass etwa unter MMR-Impfung oder Priorix zu erkennen), gegebenenfalls die Impfung nachzuholen und ihren Gesundheitszustand beobachten. Personen, bei welchen Krankheitszeichen auftreten (ca. zehn bis 14 Tage nach dem Kontakt) sollen sich isolieren und zunächst Ordination bzw. Krankenhaus telefonisch vorinformieren. Zweifach geimpfte Personen sowie Personen, die bereits eine Masererkrankung durchlaufen haben, gelten als immun“, so das Land weiter. Eine Masern-Erkrankung ist meldepflichtig.

Informationen zur MMR-Impfung Kostenlos bei HausärztInnen sowie bei FachärztInnen für Kinderheilkunde und Gesundheitsämtern der Bezirkshauptmannschaften

Terminvereinbarung für den niedergelassenen Bereich über die jeweilige Ordination

Terminvereinbarung für Gesundheitsämter telefonisch oder über die Online-Terminvereinbarung des Landes unter termin.tirol.gv.at

Weitere Informationen auf der Website des Landes