Wolken ziehen auf: So wird das Wetter am Freitag

Am Freitag stauen sich von Südwesten her durchwegs dichte Wolken, welche in Oberkärnten und in den Karawanken auch ein wenig Regen bringen. Die Schneefallgrenze bleibt jedoch zwischen 1.300 und 1.700 Metern Seehöhe. „In Unterkärnten ist es meist noch niederschlagsfrei und mit teils kräftig auffrischendem, föhnigem Südwestwind können die Wolken zwischendurch auch einmal kurz ein wenig auflockern“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria abschließend.