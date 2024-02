Stunden vor dem Tod wurde Gabi noch ihr letzter Wunsch erfüllt

Abschied am See

„Vor wenigen Tagen erhielten wir einen Anruf von der Palliativstation, der unsere Wunscherfüller sehr bewegte. Sie haben eine Patientin, die schwer erkrankt ist und der es Tag für Tag schlechter geht“, berichtet der „Verein – Rollende Engel“.

Kurz vor dem vierzigsten Hochzeitstag

Für die Familie brach in all der Zeit eine Welt zusammen. Der Schicksalsschlag traf sie hart. Gabi und ihr Mann hätten diesen Sommer ihren vierzigsten Hochzeitstag gefeiert. Sie planten, ihre Ehe mit einer kirchlichen Trauung am Traunsee nochmals zu besiegeln. So weit sollte es aber nicht kommen.

„Einmal noch an den Traunsee“

„Einmal noch an den Traunsee mit der gesamten Familie“, das war Gabis sehnlichster Wunsch, vor ihrem Tod. Wenige Stunden nach der Anfrage erfüllten die Wunscherfüller Sonja, Theresa und Florian Gabi den Wunsch. Gemeinsam mit der Familie ging es bei strömenden Regen nach Traunkirchen auf die Bräuwiese. „Ihr Zustand war schlecht, doch sie lächelt und freut sich sehr über diese Wunscherfüllung.“

©Verein – Rollende Engel ©Verein – Rollende Engel

Mit der ganzen Familie

Alle hatten Bedenken wegen dem Regen. Doch als sie ankamen, kam auch schon die Sonne heraus und der Regen hörte auf. „Ihre gesamte Familie war versammelt und freute sich, diesen Ausflug noch einmal gemeinsam erleben zu dürfen. Sie wurde liebevoll von allen begrüßt, ganz besonders vom Enkelkind“, erinnern sich die Wunscherfüller zurück. Gemeinsam konnten sie noch ein letztes Mal das Panorama des Traunsees genießen.

Ein letzter Augenblick zu zweit

„Es sind schwere Momente. Viele Tränen flossen bei den Angehörigen.“ Bevor es für alle in ein Gasthaus ging, gaben die Wunscherfüller Gabi und ihrem Mann noch einige Minuten zu zweit für sich alleine. Der Zustand von Gabi wurde aber immer schlechter, sodass die Wunschfahrt abgebrochen werden musste. „Wenige Stunden nach dieser Wunscherfüllung verständigte uns ihr Gatte und teilte uns mit, dass seine geliebte Frau verstorben ist.“