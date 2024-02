Wolken ziehen auf: Dieses Wetter erwartet die Steirer

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 22:10 / ©5 Minuten

„Mit einer kräftigen Südwestströmung erreichen uns am Freitag viele Wolken und milde Luftmassen“, so die GeoSphere Austria. Von der Sonne ist am Freitag kaum eine Spur, aber es bleibt trocken – zumindest größtenteils. Im Oberen Murtal wird es etwas regnen.

Es wird windig und warm

Windig wird es am Freitag in der Steiermark allemal: „Der Südwestwind macht sich im Vorland mit Böen zwischen 30 und knapp 60 km/h deutlich bemerkbar. Aber auch in die obersteirischen Täler kommt teilweise der Föhn durch.“ Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 8 und 12 Grad, im Südosten sind bis zu 17 Grad möglich.