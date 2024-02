Viele Wolken und Regen: So wird das Wetter am Freitag

„Nördlich der Gebirgszüge lockert es zeitweise auf, mit ein paar sonnigen Abschnitten, teils auch im Burgenland. Im Westen ist es an der Alpennordseite föhnig“, so die GeoSphere Austria. In den Südstaulagen, in Kärnten und Osttirol sowie im Norden, überwiegt die dichte Bewölkung mit etwas Regen.

Bis zu 18 Grad

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.400 und 1.800 Meter. „Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest. An der Alpennordseite, aber auch im Burgenland und in Teilen der Steiermark frischt der Wind aus Südost bis Südwest teils lebhaft auf“, heißt es weiter. Die Temperaturen erreichen maximal zwischen 9 und 18 Grad.