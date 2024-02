Arche Noah bekommt „maunzende Papiertüte“: „Sneezy“ braucht deine Hilfe

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 07:38 / ©Arche Noah

„Der kleine Kater Sneezy ist wirklich ein Mysterium für sich. Gestern wurde uns eine Papiertüte übergeben. Als sie geöffnet wurde, stellte uns der Übergeber die Frage: ‚Ist es kaputt?‘ Wir warfen einen Blick hinein und sahen den Kater darin hocken. Maunzend blickte er uns, so gut es ging, entgegen“, so berichtet der Aktive Tierschutz Arche Noah vom traurigen Schicksal des Vierbeiners.

Alter wirft Fragen auf

Der Zustand des Katers lässt zu wünschen übrig: Sneezy hat einen sehr starken Katzenschnupfen, damit verbunden auch hochgradige Augenentzündungen. Sein Nasenausfluss ist stark und seine Nase bereits offen. Völlig verdreckt und mit rotem Halsband stand er vor den Mitarbeitern des Tierheims. Der mögliche Finder meinte, die Katze sei schon ein Jahr alt. Laut ersten Schätzungen der Arche Noah soll das Tier jedoch deutlich jünger sein, es war gerade einmal einen Kilo schwer und sehr klein. Beim Begutachten der Zähne fiel den Tierärzten der Tierarztpraxis Liebenau jedoch auf, dass das Gebiss eher einer adulten Katze gleicht und keinem erst ein paar Monate altem Kitten. „War er unterernährt und deswegen so klein? Hat er eine Krankheit?“, fragte sich das Tierheim.

Sneezy braucht besondere Betreuung

Die Arche Noah vermutet, dass das Tier auch anfälliger für Krankheiten ist und geht von einer geringeren Lebenserwartung aus. Das Ziel ist nun, den kleinen Kater wieder aufzupäppeln. So starke Fälle von Katzenschnupfen brauchen eine besonders intensive Betreuung, heißt es. „Die bekommt er natürlich auch. Medizinisch wird gegen seinen Schnupfen vorgegangen“, so setzt das Tierheim bereits erste Maßnahmen. Mit Aufbaufutter wird gegen seinen abgemagerten Zustand angekämpft und mit Streicheleinheiten vom Team auch noch seine verschmuste Seite abgedeckt. „Wenn du uns bei den medizinischen Kosten oder den Futterkosten für unsere ‚Kuriosität‘ unter die Arme greifen möchtest, würden wir uns sehr freuen“, so bittet die Arche Noah um Spenden.