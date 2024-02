Kulinarischer Neuzugang: Griechisches Lokal hat in Voitsberg eröffnet

Direkt beim Kreisverkehr im Voitsberger Ortsteil Krems gibt es seit 8. Februar ein neues Lokal: Theodoros Paradalis hat dort das „Dimitra“ eröffnet. Der gebürtige Grieche leitet bereits einen Standort im Grazer Einkaufszentrum Seiersberg, nun wurde ein zweites Standbein in der Steiermark errichtet. Dazu wurden die Räumlichkeiten, welche einst Herberge eines chinesischen Lokals waren, auf Vordermann gebracht und erneuert. Rund 150 Gäste sollen nun in dem Lokal Platz finden und in den Genuss griechischer Spezialitäten kommen. Auch in Wien gibt es bereits eine Filiale.