Deshalb drehte ein bekannter TV-Sender zwei Tage lang in Klagenfurt

Zwei Tage lang war das Team des Fernsehsenders ARTE in Klagenfurt unterwegs. Gedreht wurde unter anderem im Stadtteil Hi Harbach, im Smart Climate Lab in der Bahnhofstraße, im Bioheizmassekraftwerk, in der HTL 1 und bei den Tamburi Paketboxen. Ziel der exklusiven Reportage des Senders ist es, über die Stadt Klagenfurt am Weg zur Klimaneutralität zu berichten. „Wenn ein international anerkannter Fernsehsender einen exklusiven Beitrag über die Landeshauptstadt drehen will, so erfüllt uns das nicht nur mit Stolz, sondern zeigt uns auch, dass wir am richtigen Weg sind, da wir international beleuchtet werden“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Klagenfurt international als Klima-Vorzeigestadt ins Rampenlicht rücken

Bei den Dreharbeiten fing das Team Natur und Infrastruktur der Landeshauptstadt ein. Der fünfminütige Beitrag dient als Möglichkeit, Klagenfurt international als eine Klima Vorzeigestadt ins Rampenlicht zu rücken. „Wir sind dankbar, dass die Dreharbeiten so reibungslos funktioniert haben. Nun haben wir die Qual der Wahl, das gesammelte Material zusammenzuschneiden“, so ein Vertreter des ARTE-Teams. Der Beitrag wird in den kommenden Tagen auf ARTE im Fernsehen sowie online ausgestrahlt. Wir werden über die genauen Termine informieren.