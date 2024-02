Schwerer LKW-Unfall: Verletzter Lenker aus Wrack gerettet

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 10:35 / ©Feuerwehr Schönweg

In den frühen Morgenstunden wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schönweg, Langegg, St. Andrä, St. Paul und Griffen zu einem schweren LKW Unfall auf die B70 am Griffnerberg alarmiert. „Aus ungeklärten Gründen kam ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelfahrzeug von der Fahrbahn ab, durschlug die Leitschienen, prallte über die meterhohe Stützmauer in steiles Gelände und blieb schließlich nach ca. 50 Metern im steilen Gelände vor einer Hofzufahrt liegen“, schildern die Einsatzkräfte den Unfall.

Lenker verletzt

Der Fahrer erlitt bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades und konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde von den Einsatzkräften aus dem verunfallten LKW gerettet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und die Ladung verteilte sich breit über das gesamte Gelände.