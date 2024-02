Blackout-Vorbereitungen befinden sich in finaler Phase

Seitens des Landes Steiermark wurde bereits früh mit der Sensibilisierung rund um das Thema „Blackout″ begonnen. Seit 2023 wird verstärkt an einem gesamtsteirischen Blackout-Maßnahmenplan gearbeitet. Es geht dabei darum, mit allen blackout-relevanten Bereichen den Ist-Stand zu erheben und entsprechende Empfehlungen zu formulieren. All diese Erhebungen fließen in den gesamtsteirischen Blackout-Maßnahmenplan, der damit wesentliche Einrichtungen im gesamten Land miteinander verknüpft. Mit diesem ganzheitlichen Blackout-Ansatz nimmt die Steiermark eine Vorreiterrolle unter den Bundesländern ein. Insgesamt gibt es im deutschsprachigen Raum wenige vergleichbar umfassend verschränkte Vorarbeiten.

Gemeinsame Zusammenarbeit

Für den Blackout-Maßnahmenplan wurden, unter der Federführung der Fachabteilung Katastrophenschutz, Gespräche mit Vertreterinnen und Vertreten blackout-relevanter Bereiche vertieft und Erhebungen in verschiedenen Branchen durchgeführt. Dafür wurden vor allem besonders blackout-relevante Institutionen eingebunden, darunter: Feuerwehren, Rettungsorganisationen, Energie Steiermark, Militärkommando Steiermark, Landespolizeidirektion Steiermark, Bildungsdirektion, Wirtschaftskammer, Ärztekammer, Apothekerkammer, Landwirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Gemeinde und Städtebund, Verkehrsverbund mit sämtlichen Mitgliedern sowie die Österreichische Nationalbank. In den kommenden Wochen und Monaten werden diese Erhebungen der Fachableitung Katastrophenschutz in den gesamtsteirischen Blackout-Maßnahmenplan fertig zusammengeführt. Viele Bereiche sind bereits heute für den Ernstfall gerüstet – in anderen gilt es noch, nachzuschärfen und Lösungen für die beste Vorsorge zu finden.

So rüsten sich die Freiwilligen Feuerwehren

Die steirischen Feuerwehren sind auf ein Blackout-Szenario bestens vorbereitet, das zeigen die Erhebungen der Notstromversorgung, die im Rahmen der Erstellung des steirischen Blackout-Maßnahmenplan durchgeführt wurden. So sind mehr als die Hälfte der steirischen Rüsthäuser bereits notstromversorgt und weitere 18 Prozent sollen noch heuer eine Notstromversorgung erhalten. In jedem der 17 Bereichsfeuerwehrverbände ist ein mobiles Notstromaggregat vorhanden. Aus der Erhebung geht außerdem hervor, dass derzeit in rund drei Viertel der steirischen Gemeinden mindestens ein Rüsthaus notstromversorgt und bei weiteren 11,5 Prozent der Gemeinden diese Versorgung innerhalb eines Jahres erreicht werden soll. Insgesamt gibt es damit ab 2025 in rund 85 Prozent der steirischen Gemeinden mindestens ein Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehren, das im Fall eines Blackouts notstromversorgt ist. Getestet wurden außerdem die sogenannten Florian-Stationen, die im Falle eines Stromausfalles eine Funkverbindung zwischen dem Bereichsfeuerwehrverband, den Behörden und Einsatzorganisationen herstellen. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren haben rund 87 Prozent der Gemeinden den Funk erfolgreich getestet.

Die Blackout-Vorbereitungen der KAGes

Auch für die Krankenhäuser der KAGes gibt es umfangreiche Vorsorgepläne für Stromausfälle und Blackout-Szenarien. Während der Stromausfälle vom 2. auf 3. Dezember waren Teile des LKH Murtal, insbesondere der Standort Judenburg, betroffen. Planmäßig haben dort Notstromaggregate die Versorgung übernommen. Insgesamt entspricht die Leistung aller KAGes-Notstromaggregate dem durchschnittlichen Anschlusswert von ca. 1.300 Einfamilien-Wohnhäusern. Auch die Sicherstellung der Wärmeversorgung zählt zu den Hauptaufgaben. Bricht die Versorgung mit Fernwärme zum Beispiel infolge eines Stromausfalls ab, wird hier auf Heizöl beziehungsweise Gas zurückgegriffen. Doch sind Strom- und Wärmeausfälle nicht die einzigen Herausforderungen in einem Blackout, auf die sich die KAGes intensiv vorbereitet. Mobilfunknetze sind nur bis zu einer halben Stunde nach dem Stromausfall verfügbar, auch da braucht es Ersatz. Selbst für diesen Fall hat die KAGes Vorkehrungen getroffen. Die Krankenhäuser haben sowohl intern als auch untereinander eine gesicherte Kommunikationsverbindung für Telefonie und Datenaustausch. Jede Intensivstation der KAGes ist über Funk direkt mit der Landeswarnzentrale verbunden. Die IT-Systeme sind in der KAGes mit einem Sicherheitsplan und Vorkehrungen hinterlegt. Seit 2016 wird innerhalb der technischen Direktion an der Blackout-Prävention gearbeitet. Krisenstäbe werden in Übungen auf dieses Szenario vorbereitet

So bereitet sich das Land vor

Für die Bereiche der steirischen Landesverwaltung wurde bereits im Juni 2023 ein Blackout-Maßnahmenplan in Kraft gesetzt. Auf dessen Grundlage wurden die Abteilungen und Fachabteilungen des Landes Steiermark beauftragt, interne Maßnahmenpläne zu erstellen. Ebenso die Bezirkshauptmannschaften, die sich zusätzlich für die Erstellung von Blackout-Maßnahmenplänen für den jeweiligen Bezirk verantwortlich zeichnen.

Im Ernstfall

Um für ein mögliches Blackout-Szenario bestmöglich vorbereitet zu sein, sind Übungen, in deren Mittelpunkt die Bewältigung des Krisenfalles stehen, von enormer Bedeutung. Gerade während der Stromausfälle vom 2. auf 3. Dezember hat sich gezeigt, wie wichtig Prävention, Vorbereitung und Übung ist. Aus der Bewältigung des Schadensfalles wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen und es hat sich gezeigt, dass es von unterschiedlichsten Seiten auch noch Handlungsbedarf gibt. Diese Analysen werden wesentlich in den gesamtsteirischen Blackout-Maßnahmenplan miteinfließen. Neben den bereits durchgeführten Kommunikationsübungen mit den Bezirkshauptmannschaften Murtal und Liezen, setzt die Steiermark auch weiterhin auf Übung unterschiedlicher Krisenszenarien. So wird etwa im April eine Kommunikationsübung mit blackoutbezogenen Übungseinlagen mit der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg in sechs Gemeinden durchgeführt. Weitere Katastrophenschutzübungen folgen im Bereichsfeuerwehrverband Leibnitz, Mürzzuschlag und Liezen.

Was tun, wenn der Strom weg ist?

Worauf es im Fall eines Blackouts ankommt, darüber informiert der Zivilschutzverband Steiermark. Zentrales Element der Information ist der sogenannte „Blackout-Leitfaden“, der den Steirerinnen und Steirern hier kostenlos zur Verfügung steht. Zudem begleitet der Zivilschutzverband alle Gemeinden kostenlos bei der Erstellung von Blackout-Maßnahmenplänen.