Säugling totgeschüttelt: Eltern werden festgenommen

Nach dem Tod eines drei Monate alten Säuglings in Wien am vergangenen Dienstag sind die Eltern des vermutlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen kleinen Buben festgenommen worden. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Freitagvormittag der APA mit. Nach einer Prüfung der ersten Polizeiberichte sowie der übermittelten Spitalsunterlagen sei man zum Schluss gekommen, „dass ein Tatverdacht vorliegt“, sagte Bussek. Die Festnahmen erfolgten laut Bussek am Donnerstagabend. „U-Haft ist noch nicht verhängt worden“, berichtete die Sprecherin. (APA/red, 9. 2. 24)