Große Trauer um Gitschtaler Altbürgermeister Günther Sattleger

Eine traurige Nachricht erreicht uns aus dem Gitschtal. Altbürgermeister Günther Sattlegger ist am 7. Februar 2024 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben. Sattlegger, vlg. Brunnwirt, prägte das Gitschtal über Jahrzehnte als engagierter Bürgermeister und Gastwirt. Von 1998 bis 2016 lenkte er als Bürgermeister mit Weitsicht und Hingabe die Geschicke der Gemeinde Gitschtal. Er war für seinen Einsatz für das Gemeinwohl und sein fraktionsübergreifendes Engagement, um die Entwicklung der Gemeinde voranzutreiben, weit über die Grenzen des Gitschtales bekannt.

Tiefe Trauer

Tief betroffen über den Tod des Gitschtaler Altbürgermeister Günther Sattlegger zeigt sich heute auch der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer. „Günther Sattlegger hat das Gitschtal über Jahrzehnte geprägt und war von 1997 bis 2015 Freiheitlicher Bürgermeister der Gemeinde. Sattlegger war äußerst volksnah und hielt die Sprechstunden in seiner Küche im Brunnwirt ab. Er ist auch maßgeblich für die heutige Infrastruktur in der Gemeinde verantwortlich. Einrichtungen wie die Tankstelle, Schwimmbad, Schilift oder den Nahversorger würde es ohne ihn nicht geben. Als Bürgermeister und Gastwirt hat Günther Sattlegger so auch zur touristischen Entwicklung der Gemeinde enorm beigetragen. Er wird für seinen Einsatz für das Gemeinwohl für immer in Erinnerung bleiben“, erklärt Angerer.

Die Trauerfeier zur Verabschiedung von Günther Sattlegger findet am Montag, dem 12. Februar 2024, um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Weißbriach statt. Die Urnenbeisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis durchgeführt. Aufbahrung am Montag, den 12. Februar 2024, ab 11 Uhr in der evangelischen Kirche Weißbriach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 14:14 Uhr aktualisiert