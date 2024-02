Leiche in Klagenfurter Wohnung aufgefunden

In Waidmannsdorf kam es am Freitagvormittag zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Zahlreiche Streifen und sie Spurensicherung waren vor Ort. Doch was war der Grund? Wie die Polizei auf Anfrage gegenüber 5 Minuten bestätigt, wurde eine Person tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Nähere Umstände sind noch unklar, die Todesursache also noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 14:19 Uhr aktualisiert