Trucker mit Herz zaubern Kindern wieder ein Lächeln ins Gesicht

Die Erfolgsgeschichte von „Mission Teddybär 1.4 – Trucker mit Herz“ reicht bis ins Jahr 2014 zurück. Ein beeinträchtigter Junge aus Klagenfurt äußerte damals den Herzenswunsch, einmal mit einem LKW mitzufahren. Daraufhin wurde in einem Internetportal ein Aufruf gestartet. Als Ernst Trost davon erfuhr, trommelte er einige Kollegen zusammen, um den Traum wahr werden zu lassen. Zum vereinbarten Termin erschienen sieben LKW und die Freude des Jungen war groß.

Charity-Aktion geht in die zehnte Runde

Ernst und seine Frau Christina Trost haben sich also daraufhin entschlossen, die Aktion fortzuführen und zu vergrößern, um noch mehr Kindern die Möglichkeit zu bieten in einem Lastkraftwagen mitzufahren. Beim mittlerweile zehnten „Mission Teddybär 1.4 – Trucker mit Herz“-Event am 10. August 2024 werden ab 9.30 Uhr wieder dutzende LKW als Mitfahrgelegenheit für Kinder am Bauernmarktgelände in Faak am See bereitstehen. Zudem wartet ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Alle weiteren Infos zur Veranstaltung findet ihr hier.