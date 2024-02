LKW überschlug sich und stürzte 50 Meter ab: Lenker war alkoholisiert

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 14:36 / ©Georg Bachhiesl

Doch was war genau passiert? Gegen 4.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzugfahrzeug samt Sattelaufleger, beladen mit Autokleinteilen, auf der Packer Bundesstraße B70. Auf Höhe Langegg kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und durchschlug die Leitschiene. Der LKW stürzte über eine rund fünf Meter hohe Stützmauer, überschlug sich und kam nach rund 50 Meter im Steilhang zum Stillstand.

Lenker in Fahrzeugkabine eingeklemmt

Der 31-jährige bulgarische Staatbürger wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Ein zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle vorbeifahrender PKW-Lenker blieb stehen und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Bergung des 31-jährigen Lenkers führten die FF St. Andrä, Schönweg, Langegg und St. Paul/Lav. mit insgesamt 60 Einsatzkräften durch. Der schwerverletzte Mann wurden nach notärztlicher Erstversorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

31-Jähriger war schwer alkoholisiert

Aufgrund des Verletzungsgrades war ein obligatorischer Alkotest am Unfallsort nicht möglich, teilte die Polizei zunächst mit. Dieser konnte allerdings zwischenzeitlich im LKH Wolfsberg durchgeführt werden und ergab: Der 31-jährige Kraftfahrer war zum Unfallszeitpunkt schwer alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Spur der Verwüstung

Die Packer Bundesstraße wurde im Unfallsbereich auf einer Länge von rund 100 Metern massiv beschädigt, die Wiesenböschung wurde durch das ausgetretene Öl und der Ladung über eine größere Fläche stark verunreinigt. Die Absicherung der Unfallstelle durch die Straßenmeisterei erfolgte

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 14:39 Uhr aktualisiert