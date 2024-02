Steirische SPÖ gedenkt Februarkämpfen von 1934

Treffpunkt ist die Gedenkstätte in Eggenberg (Eggenberger Allee 49). An diesem Ort fanden auch im Februar 1934 Kämpfe statt. Die Gedenkstätte wird heuer anlässlich des Jubiläums erneuert und mit einer Installation des Künstlers Erwin Lackner ergänzt. Vor Ort wird es bei der Gedenkfeier auch einige Ansprachen geben.

Heuriger Gedenktag hat besondere Bedeutung

Für den steirischen SPÖ Landesparteivorsitzenden Anton Lang hat das Gedenken heuer angesichts der aktuellen Ereignisse eine besondere Bedeutung: „Wenn sich in Deutschland Rechtsextreme mit finanzstarken Unternehmer:innen treffen, um gemeinsam über die Deportation von Millionen Staatsbürger:innen zu fantasieren und Herbert Kickl in Österreich Fahndungslisten mit politisch Andersdenkenden veröffentlichen will, dann besteht kein Zweifel mehr daran, dass unsere Demokratie und unser friedliches Zusammenleben in großer Gefahr sind. Alle, denen Frieden, Freiheit und Demokratie wichtig sind, sind gefordert zusammenzurücken und gemeinsam gegen diese Bedrohung aufzustehen. Denn wir Sozialdemokrat:innen wissen nicht erst seit dem Februar 1934 zu gut, wie schnell man die Demokratie verlieren und sich in einer Diktatur wiederfinden kann.“