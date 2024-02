Vier neue Ärztezentren stehen in Kärnten vor der Umsetzung

„Uns waren bis jetzt die Hände gebunden: Als Länder hatten wir keine Möglichkeit, in das Verfahren zur Errichtung von Primärversorgungseinheiten (PVE) einzugreifen. Wir konnten nichts tun, außer den Ärzten finanzielle Unterstützungen zuzusichern. Und genau das haben wir in Kärnten getan: Wir haben für jedes PVE zugesagt, bis zu 1,2 Millionen Euro an Anschubfinanzierung auszuschütten“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Trotzdem sei „nur“ das Medineum in Klagenfurt-Annabichl eröffnet worden.

Vier neue Primärversorgungszentren vor Umsetzung

Mit der Gesetzesänderung, die auf Bundesebene mit Ende des Jahres 2023 wirksam wurde, ist es nunmehr auch den Ländern möglich, die Errichtung eines Ärztezentrums aktiv voranzutreiben. „Und diese Chancen, die uns die Gesetzesänderung bietet, werden wir jetzt in Kärnten ausschöpfen“, informiert Prettner nach einer Sitzung mit der österreichischen ÖGK-Spitze. „Wir sind uns in dem Gespräch einig geworden, dass wir alle uns nunmehr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen werden, um unsere vier geplanten Primärversorgungszentren zu realisieren“, so Prettner. Bereits nächste Woche sollen erste konkrete Schritte für ein neues PVE am Standort Villach gesetzt werden. Zudem versichert Prettner: „Der Startschuss für die weiteren drei PVE sollen kurz danach folgen. Die Standorte sind für Wolfsberg, Völkermarkt und Spittal anvisiert.“ Realisiert werden sollen sie bis 2025.

Land Kärnten startet mit ÖGK „verkürztes Verfahren“

Prettner hofft zudem, dass die Ärztekammer wieder mit an Bord geholt werden kann. Bis dato sei es leider so, dass die Kärntner Ärztekammer, als einzige Ärztekammer in Österreich, den PVE-Gesamtvertrag mit der ÖGK noch nicht unterzeichnet habe. Auch für den aktuell amtierenden Obmann der ÖGK, Matthias Krenn, sei es bedauerlich, dass es nach wie vor keine Vertragsunterzeichnung gibt: „Deshalb gehen nun das Land Kärnten und die österreichische Gesundheitskasse den gemeinsamen Weg ohne Ärztekammer.“