Unterirdische GÃ¤nge in der Steiermark: Willkommen in einer anderen Welt

„Es sind keine Höhlen“, erklärt Monika die Welt, die sich unter der Erde befindet. Höhlen entstehen natürlich. „Es sind künstlich hergestellte Anlagen und Erdställe.“ Das Wort „Erdstall“ hat nichts mit einem Stall für Tiere zu tun. Vielmehr bedeutet es „Stelle oder Stätte unter der Erde“. Man findet diese weltweit. Einzig in der Antarktis sind noch keine solchen Anlagen bekannt. In der Steiermark hingegen gibt es mehrere 100 von ihnen. Bekannt sind vor allem auch die unterirdischen Anlagen in der Oststeiermark. Der Grazer Doktor Heinrich Kusch erforscht diese, gemeinsam mit seiner Frau Ingrid, seit vielen Jahrzehnten.

Führungen in die steirischen Unterwelt

Auch Monika Zörrer beschäftigt sich seit einigen Jahren mit diesen unterirdischen Gängen. Die Wienerin hat vor 16 Jahren ein Haus in der Oststeiermark gemietet und bei einer Führung durch die sterische Unterwelt das Ehepaar Kusch kennengelernt. Weil sie geschichtlich immer schon sehr interessiert war und auch „gerne redet“, begann sie selbst damit Führungen in den Anlagen rund um Pöllau zu veranstalten. Ihr Angebot kam so gut an, dass sie bald darauf den Verein „Unterwelt Steiermark“ gründete. Heute nehmen pro Saison bis zu 200 Menschen an ihren Touren teil.

©Unterwelt Steiermark / Monika Zörrer Gänge wie diese werden weltweit unter der Erde gefunden.

50 Grundstücke für Dietrich Mateschitz

„Diese Anlagen sind zwischen 8.000 und 12.000 Jahre alt“, erzählt Monika. Die Frage, wofür und vor allem wie diese Anlagen gebaut wurden, ist bis heute nicht geklärt. Eine Theorie besagt, dass sie zur Kommunikation gedient hätten. Dietrich Mateschitz, der verstorbene österreichische Unternehmer, kaufte zu seinen Lebzeiten 50 Grundstücke in Österreich, unter denen solche Gänge gefunden wurden. „Er hat viel Geld investiert, um 40 davon untersuchen zu lassen und festgestellt, dass diese unterirdischen Erdställe durch Quarz-Adern miteinander verbunden sind. Das untermauert diese Theorie“, weiß Monika.

Anlagen wurden zugeschüttet

Im Mittelalter wurden viele dieser Anlagen im Auftrag der Kirche zugeschüttet. Es gibt die Vermutung, dass es damals ein Ereignis gab, das die Menschen dazu veranlasste, diese unterirdische Welt zu verschließen. „In Klosterneuburg gibt es zum Beispiel die 12-Apostel-Zeche. Die wurde damals über zehn Jahre lang und mit einem enorm hohen Kostenaufwand zugeschüttet. Die Anlage ist unterirdisch auf drei Ebenen gebaut und ist insgesamt 42.000 Quadratmeter groß.“ Seit etwa 27 Jahren wird die erste Ebene wieder ausgegraben.

Fundstücke, die es nicht geben dürfte

Auch die Fundstücke in diesen Anlagen werfen viele Fragen auf. Monika erzählt, dass man bei der Ausgrabung der 12-Apostel-Zeche unter anderem den Schädel eines Höhlenbären gefunden hat. Diese ausgestorbene Bärenart lebte bis vor etwa 40.000 Jahren in dieser Gegend. „Der Schädel hatte ein Einschussloch von einem Hochgeschwindigkeitsgeschoss. Nach heutigem Wissensstand dürfte es zu der Zeit, in der dieser Bär gelebt hat, gar keine Schusswaffen gegeben haben. Ebenso fand man eine Aluminium-Eisen-Legierung, die man in der heutigen Zeit so gar nicht herstellen könnte.“

„Wissenschaft ist Irrtum auf dem neuesten Stand“

„Ich möchte den Menschen zeigen, dass es das auch gibt. Auch wenn vieles noch ungeklärt ist und auch die Funde in diesen Gängen viele Fragen aufwerfen, gibt es Dinge, die wir in der Schule nicht gelernt haben.“ Man muss offen für Neues bleiben und darf nichts ausschließen. Die Frage nach den Geräten, die in dieser prähistorischen Zeit verwendet wurden, um diese Anlagen zu erbauen, ist ungeklärt. Auch die Suche nach dem Grund und Hinweisen darauf ist noch lange nicht abgeschlossen. Genauso fehlen Erklärungen für die außergewöhnlichen Funde. Es gibt noch viel zu entdecken. Tatsache ist aber, dass man diese Anlagen rund um den Globus findet.